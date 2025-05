Número de divórcios teve aumento de 4,9% no Brasil

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Foto: Reprodução | Freepik

O número de divórcios realizados no Brasil em 2023 totalizou 440.827, o que representa um aumento de 4,9% em relação ao número registrado em 2022, que foi de 420.039. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 16. Esse número refere-se aos divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais.

Segundo o IBGE, os divórcios judiciais concedidos em primeira instância representaram 81,8% do total de divórcios no Brasil em 2023. No mesmo ano, para cada 100 casamentos registrados entre pessoas de sexos diferentes, ocorreram aproximadamente 47,4 divórcios no país.

Regiões

As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores variações, com aumentos nos divórcios de 16,8% e 13,1%, respectivamente, entre 2022 e 2023, segundo o IBGE. As regiões Nordeste (9,9%), Sul (1,5%) e Sudeste (1,2%) também apresentaram aumento no número de divórcios analisados.

A taxa geral de divórcios foi de aproximadamente 2,8% em 2023. A Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa, de 3,6%, e a Região Norte, com 1,8%, foi a menor.

Os estados que apresentaram as maiores taxas de divórcio em 2023 foram Rondônia (5,0%) e Distrito Federal (4,2%). Já o Pará (0,8%) e Roraima (0,3%) foram os que apresentaram as menores taxas.

De acordo com o levantamento, os homens se divorciaram em uma idade mais avançada do que as mulheres. Em 2023, houve uma diminuição no tempo de duração dos casamentos para 13,8 anos. A pesquisa também revelou que os divórcios ocorreram em famílias compostas por filhos menores de idade, totalizando 46,3% em 2023. Cerca de 29,9%.