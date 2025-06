Admirador da cultura baiana, Barroso recebe homenagem na Alba

- Foto: Reprodução

O mais novo cidadão baiano, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ser um grande “admirador da cultura baiana”.

Durante cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta sexta-feira, 23, o magistrado afirmou que a sua relação com o estado nasceu na juventude, quando começou a frequentar as cidades do interior.

“Eu sou um apreciador da arte baiana. Desde a cultura até a música baiana. Eu sou amigo e adoro o Caetano [Veloso], adoro [Maria] Bethânia, cantou na minha posse lindamente. Gilberto Gil, Daniela Mercury, adoro o Bell Marques”, disse o presidente do STF durante sua fala de abertura no evento em sua homenagem.

O magistrado, inclusive, foi flagrado curtindo o show da voz de “Selva Branca”, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última quarta, 21, durante o Dia Mundial da Diversidade Cultural. Aos jornalistas, ele explicou a sua participação.

“Eu convidei. Eu fui curador do show da Universidade Cultural, um dos nomes que eu mesmo sugeri foi o de Bell Marques”, afirmou, emendando sobre a sua ausência no carnaval da capital baiana.

“Só não venho mais ao Carnaval da Bahia porque não dá. Na minha primeira juventude, eu passava o Carnaval aqui, no Clube Baiano de Tênis, não sei se ainda existe”, concluiu.

Ministro Luís Roberto Barroso ao lado do cantor Bell Marques e da esposa | Foto: Reprodução

Presente no ato, o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD), autor das honrarias, agradeceu aos seus pares pela aprovação do projeto que concedeu o título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho ao magistrado.

"É uma alegria hoje está dando este título de cidadão baiano. Eu agradeço também aos colegas, os deputados estaduais, os 63 aqui votaram a favor por esse título e pela comenda junto com a Mesa Diretora", disse o pessedista.

Para o parlamentar, a condecoração ao presidente do STF é justa e significativa pela admiração que o magistrado sente pelo estado. "Ele tinha que levar para casa, digamos assim, essa grande homenagem, esse grande título. Ele que já se sente um baiano, como diz em seu discurso", acrescentou.

Folião nato

Barroso demonstrou ser um folião nato e apaixonado pelo cantor Bell Marques. Como dito acima, o magistrado marcou presença no show do artista baiano e foi flagrado dançando ao som da canção “Coração Grandão”.

Assista

Ministro Barroso curtindo Bell Marques em Brasília será a coisa mais alternativa da semana. Já confirmou presença ano que vem no Carnaval, na corda do Camaleão. pic.twitter.com/ZFwxyrcubi — Fellipe Thomas (@fellipethomas) May 23, 2025

Condecoração

Na Alba, o presidente do STF será condecorado com o título de Cidadão Baiano, proposto pelo deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD).

Luís Roberto Barroso na Alba | Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

Além disso, Barroso também receberá a Comenda 2 de Julho, maior honraria concedida pelo Legislativo baiano, com proposição de autoria da mesa diretora.

Prestigiado

O deputado federal Diego Coronel (PSD) também marcou participação no ato. Aos jornalistas, o legislador diz estar "feliz" com a celebração e relembra o período em que atuou no legislativo baiano.

"É honra muito grande voltar a essa Casa Legislativa, eu que fui deputado estadual na última legislatura, e aqui hoje poder reencontrar vários amigos. Homenagear aqui o ministro, o presidente do Tribunal Federal, a gente não tem a menor dúvida, de que ele vem fazendo um grande trabalho, com a sua principal pauta: o fortalecimento da democracia do nosso país".

Ministros homenageados

Recentemente, outro magistrado do STF foi agraciado pela Alba com o título de Cidadão Baiano. Trata-se do ministro Dias Toffoli, que recebeu a honraria no último dia 14 de março, em cerimônia concorrida no plenário da Casa.

Em breve, outros ministros devem ser homenageados. Começando por Flávio Dino, que teve seu título de Cidadão Baiano aprovado na sessão da última terça-feira, 13, em votação unânime do Casa, após proposição da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB).

O ministro Gilmar Mendes também deve receber o título de Cidadão Baiano em breve. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Júnior Nascimento (União Brasil) e já teve sinalização positiva da mesa diretora da Alba para ir à votação, devendo se aprovada sem resistência nas próximas sessões do plenário.