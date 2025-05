Testemunhas de Mauro Cid são ouvidas por Moraes nesta quinta no STF

Mauro Cid - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

As testemunhas indicadas pelo tenente-coronel Mauro Cid serão ouvidas nesta quinta-feira, 22, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Ao todo, serão oito pessoas que começarão a depor a partir das 8h. O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, deve presidir a sessão, como fez nas oitivas com os indicados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Testemunhas que serão ouvidas:

Flávio Alvarenga Filho, general de divisão do Exército

João Batista Bezerra, general de divisão do Exército

Edson Dieh Ripoli, general de divisão do Exército

Julio Cesar de Arruda, general do Exército

Fernando Linhares Dreus, coronel do Exército

Raphael Maciel Monteiro, capitão do Exército

Luís Marcos dos Reis, sargento do Exército

Adriano Alves Teperino, capitão do Exército

Assim que a fase das testemunhas de acusação acabar, será iniciada oitiva das testemunhas de defesa. A primeira será Mauro Cid, por ter firmado delação no processo; depois, os depoimentos seguem a ordem alfabética dos réus.

Até o momento, cinco das 82 testemunhas foram ouvidas no processo contra o “núcleo 1” da trama golpista, conhecido também por ser o “núcleo crucial” da operação.

Após a etapa de ouvir as declarações, Moraes deve marcar os interrogatórios dos réus. Cada procedimento faz parte das etapas da ação penal que, ao final, vai decidir se os envolvidos são culpados ou inocentes.

Trama golpista

Em março, Bolsonaro e mais sete denunciados por tentativa de golpe de Estado viraram réus no STF. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

As provas da denúncia da PGR e no relatório da Política Federal foram adquiridas por meio da delação premiada assinada por Mauro Cid.

De acordo com a PGR, Bolsonaro tinha conhecimento do plano intitulado “Punhal Verde e Amarelo”, que continha o planejamento e a execução de ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.