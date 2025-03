Cidadãos Baianos: Dias Toffoli e Paulo Gonet são homenageados pela Alba

- Foto: Flávia Requião / Ag. A Tarde

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, foram agraciados, na manhã desta sexta-feira, 14, com títulos de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). As honrarias foram entregues pelo líder do PP na Casa, Niltinho, e pelo deputado estadual Alex da Piatã (PSD).



Na solenidade, comandada pela presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), o primeiro homenageado foi Dias Toffoli, que se emocionou ao receber a honraria. “Bahia é brasilidade. […] Eu nasço no dia 14 de março”.

“Me transformo, porque agora sim sou brasileiro. Eu sou baiano com muito orgulho e com muito amor”, disse o ministro, citando a relevância do hino da Bahia.

Já Gonet classificou a honraria como um “enorme motivo de orgulho e satisfação”. “À Assembleia Legislativa da Bahia, especialmente ao caríssimo deputado Alex da Piatã, acreditem de todo o coração, muito obrigado”, declarou o procurador-geral em seu discurso.

Proponente de uma das honrarias, Niltinho exaltou a presença dos homenageados no plenário da Assembleia e a atuação dos dois em prol do país.



"Muito feliz, junto com o deputado Alex, fazemos essa entrega do título de Cidadão Baiano a dois grandes nomes no nosso país, merecidos por tanta atuação por parte deles em diversos temas importantes. Hoje estão estreando como bons baianos, e aqui a gente parabeniza, agradece, é orgulho para todos nós baianos darmos esse título e a oportunidade de recebê-los aqui na Bahia", destacou o deputado.