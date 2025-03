“Temos bons quadros”, diz Negromonte sobre aliança com Jerônimo

Negromonte Jr. deixou portas abertas para aliança entre o PP e Jerônimo - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O deputado federal Mário Negromonte Jr. (PP-BA), presidente estadual de seu partido, garantiu, na manhã desta sexta-feira, 14, que ainda não sentou para conversar com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre uma possível aliança. Apesar disso, o parlamentar deixou claro que as portas estão abertas para um acordo, inclusive citando que a sigla possui quadros qualificados para assumir postos na gestão do estado.

“Se ocorrer essa reunião e a conversa para o reingresso do partido no governo, a gente vai conversar sobre múltiplos fatores e aspectos relacionados ao partido. Nós temos bons quadros, para poder ocupar espaços importantes, seja para ajudar a contribuir com o povo baiano, trazendo ações e a forma da gente gerir na administração, como também emprestando nome para poder compor na base política em ano eleitoral”, disse o deputado.

Negromonte Jr. também se mostrou otimista com o futuro do PP, ponderando que, apesar das divergências internas acerca de qual grupo político apoiar na Bahia, a legenda segue com bom desempenho eleitoral e atraindo novos quadros.

“O partido tem crescido com qualidade — é isso que a gente tem buscado —, tem se mantido vivo mesmo diante de posições que membros possam ter de forma antagônica em relação a eleições ou gestões, mas a gente tem se mantido um partido ainda muito competitivo, com 41 prefeitos, 37 vice-prefeitos, mais de 400 vereadores, enfim, e muitos prefeitos e políticos querendo entrar no partido para ajudar nessa construção”, concluiu o parlamentar.