Negromonte alfineta Cacá ao falar de adesão total do PP ao governo Jerônimo

Negromonte tratou o assunto como duas frentes diferentes, no âmbito estadual e nacional - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O impasse envolvendo as executivas estadual e municipal do PP referente à adesão total do partido ao governo Jerônimo Rodrigues tem gerado alfinetadas entre seus principais líderes, a exemplo do presidente estadual da sigla, deputado federal Mário Negromonte Jr., que nesta sexta-feira, 14, deu uma declaração direcionada ao ex-deputado Cacá Leão, atualmente secretário de Governo da Prefeitura de Salvador.

Negromonte tratou o assunto como duas frentes diferentes, primeiro, na questão da composição nacional, que depende de entendimento da alta cúpula do partido, comandada pelo senador Ciro Nogueira.

“São duas coisas, a questão nacional e a estadual, a questão nacional, o que eu posso falar é de uma posição do nosso presidente Ciro Nogueira, que não esconde de ninguém, que é uma posição desde a eleição e ele mantém a coerência no que ele acha que é certo. Digo isso relacionado ao desembarque do partido no governo federal, só que existem deputados e senadores e membros do nosso partido que defendem o contrário, tanto é que hoje fazem parte da base do governo, com ministérios, como o ministro do Esporte, André Fufuca, o ex-líder do nosso partido na Câmara, deputado federal do Maranhão, e também com representantes nossos na Caixa Econômica Federal. O partido se divide um pouco nessa decisão de desembarque no governo Lula", pontuou.

Mário, que declarou voto e fez campanha aberta ao presidente Lula em 2022, revelou que manterá sua posição até o final do mandato do petista, mesmo contrariando o presidente nacional de seu partido.



"Eu, como é de conhecimento aqui do povo da Bahia, apoiei o presidente Lula, portanto mantenho a minha posição, da mesma forma que o presidente Ciro Nogueira mantém a dele de coerência, eu também mantenho a minha", disse.

Em relação à situação da Bahia, o deputado destacou que as conversas para a composição ainda estão endo feitas, mesmo desagradando alguns quadros do partido. Sem citar nomes, ele deixou a entender que se trata da família Leão, em especial ao ex-deputado Cacá Leão.



“Em relação a aqui na Bahia, existem ainda conversas que estão sendo feitas ao longo desses anos, desse ano, desses meses, mas eu tenho dito e vou continuar a repetir: se for a vontade de Deus, e também na hora que o governo e o partido entenderem que é importante essa composição, tenho a certeza que hoje a gente encontra uma maioria favorável a esse posicionamento. Mas sobre um embarque de forma unânime de todo do partido, acho difícil que também na Bahia exista esse entendimento de forma majoritária. O majoritário pode ser que até exista, mas de todos, de forma unânime, eu acredito que não e vocês sabem do que eu estou falando e de quem eu estou falando”, completou.