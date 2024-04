Mário Negromonte Jr: "O bom filho não esquece o caminho de casa" | A TARDE

Presidente do partido Progressistas (PP) na Bahia, o deputado federal Mário Negromonte Jr. movimentou os bastidores da política estadual ao anunciar que a legenda está de "braços abertos" para o senador Ângelo Coronel (PSD).

Coronel é vice-presidente do PSD na Bahia e foi colega de Negromonte Jr. na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A relação entre os dois, aliás, vem de longa data e envolve o pai do presidente estadual do PP, Mário Negromonte.

"Coronel foi estadual pelo PP, entrou comigo, ele veio quando meu pai convidou Otto Alencar para ser vice de Jaques Wagner", lembra Negromonte Jr. E acrescenta: "o bom filho não esquece o caminho de casa".

O presidente do PP na Bahia revela planos do partido de "crescer com qualidade" e afirma que a família Coronel seria muito bem-vinda. O senador tem um filho deputado federal (Diego) e outro estadual (Ângelo Filho).

"Não posso cravar, tudo isso é construção, mas temos um grande respeito e amizade e a família Progressistas recebe a família Coronel como generais', diz Negromonte Jr., deixando claro que o senador teria a primazia na definição de uma chapa em 2026.

"Coronel tem um respeito muito grande, tem trânsito em todos os partidos, é amigo de Ciro (Nogueira, presidente nacional do PP), de Lira (presidente da Câmara), é amigo nosso, seria um ganho muito grande", destaca o deputado.

Futuro dirá

Procurado por A TARDE, o senador Ângelo Coronel se disse lisonjeado, mas descartou qualquer mudança no momento. "Eu estou bem posicionado no PSD, sou vice-presidente estadual, fui um dos fundadores, agradeço o carinho com a família Coronel. Na vida política é sempre bom quando se é valorizado".

Coronel reforça os laços de amizade com Mário Negromonte, tanto o pai quanto o filho, mas desconversa sobre a busca por outra legenda em 2026, caso o PT opte por uma chapa puro sangue, com a reeleição do senador Jaques Wagner ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"Nunca fiquei correndo atrás de vaga e 2026 está muito longe. Estou preocupado com as eleições nos municípios. Se acharem que devo emprestar meu nome, estarei à disposição, senão, não sou apegado a cadeira. Rui é um bom nome, só o futuro dirá", profetizou.