Mário Negromonte Jr comemora entrada do PP no Governo Lula

Deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Júnior comemorou a entrada da sigla partidária no atual governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), com a confirmação do parlamentar maranhense André Fufuca como ministro dos Esportes.

“O cenário agora é que um número considerável da bancada do PP na Câmara entra no governo e vai votar com o governo. E eu fico satisfeito porque, como todo mundo sabe, apoiei a eleição do presidente Lula em 2022 e trabalhava para que esse momento de hoje fosse concretizado. Vamos poder agora contribuir com políticas de governabilidade na área do esporte e também em outros setores”, disse Negromonte ao Política Livre.

Com isso a expectativa é que 30 dos 49 deputados do partido na na Câmara possam votar normalmente com o governo. Entre os quatro baianos, além de Mário Júnior, Cláudio Cajado e Neto Carletto tendem a seguir este movimento, enquanto João Leão deve ficar independente.

Negromonte ainda ressaltou que Fufuca vai trabalhar para criar uma política de transferência de recursos fundo a fundo no segmento para enviar verbas federais aos municípios, como acontece na área da saúde, por exemplo.

“Hoje, as prefeituras estão sofrendo muito com a falta de recursos e queremos assegurar, por meio do ministério, mais investimentos para os municípios, dando nossa contribuição”, disse.

Cenário da Bahia

Sobre a questão da Bahia, o pepista disse que o ingresso da sigla na Esplanada dos Ministérios é mais um ponto em comum do partido com o PT do estado e o governo de Jerônimo Rodrigues.

“Quando o ministro estiver na Bahia, inclusive, estaremos juntos no mesmo palanque. Trabalharemos juntos políticas públicas. Aliado ao fato de que a bancada do PP na Assembleia Legislativa já estar na base do governo do Estado, participando do conselho político, esse é mais um ponto de convergência, de união”, argumentou.

Questionado sobre a possibilidade do PP ingressar oficialmente na base do governo do Estado antes das eleições municipais, Mário Júnior declarou mais uma vez que o interesse precisa ser mútuo, “uma via de mão dupla”.

“Tenho orado muito a Deus e trabalhado muito para o partido crescer antes e depois das eleições municipais. Sobre acordo político com o governo do Estado, vamos, como disse, esperar o que vai acontecer”, concluiu.