Mário Negromonte Jr. tem voto de minerva na CPI do MST

O presidente do PP na Bahia, deputado federal Mário Negromonte Júnior, tem voto de 'minerva' na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sobre o futuro do relatório final do colegiado, apresentado pelo relator deputado Eduardo Salles (PL-SP).

A votação, prevista para acontecer nos próximos dias, conta com um empate. Nos bastidores da política, estimam que o atual placar soma 13 votos a favor a 13 contra. Deste modo, a decisão de Mário Negromonte Jr. pode livrar o também parlamentar Valmir Assunção (PT) do pedido de indiciamento do bolsonarista.

Durante as diligências dos membros da CPI do MST nas cidades baianas de Prado e Porto Seguro, Extremo Sul do estado, Assunção foi apontado como líder do MST nessas zonas. Sendo assim, o relatório pede para responsabilizar o deputado por abusos contra os sem terras, tais como expulsão de integrantes, queima de residências e trabalho compulsório sem remuneração, segundo apuração do jornal O Globo.



Na última terça-feira, 29, o presidente do PP na Bahia, em seu voto, evitou desgastes no governo livrando a convocação de membros do PT, além do Ministro dos Transportes, Renan Filho. O Progressista é um dos partidos do Centrão a encabeçar as articulações com o governo Lula (PT), a fim de ocupar um ministério na gestão.