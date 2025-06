Marcelo Belitardo pode deixar o União Brasil; entenda

Marcelo Belitardo ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, pode deixar o União Brasil, seu atual partido, nos próximos meses. A possibilidade foi confirmada pelo próprio gestor municipal, que está no segundo mandato, nesta terça-feira, 27.

Ao portal Políticos do Sul da Bahia, Belitardo negou as especulações de que estaria se filiando ao PT. O prefeito afirmou, entretanto, que pode migrar para uma sigla de centro.

“Continuo filiado ao União Brasil, posso mudar, mas provavelmente vou para um partido do centro. Não me filiei ao PT, nem a minha esposa Penélope Belitardo”, afirmou o prefeito ao comentar os boatos.

Aproximação com Jerônimo

Filiado ao União Brasil, Marcelo Belitardo se aproximou do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos últimos meses, sinalizando uma possível migração para o grupo governista. Questionado pelo Portal A TARDE, em janeiro deste ano, o prefeito afirmou que poderia "nascer" um apoio político a partir da relação institucional.

"Além dos investimentos que já fez, ele tem no seu cronograma mais e mais investimentos na cidade em todas as áreas. Como o gestor, tenho que reconhecer e mostrar de forma bem clara para a população que com essa relação pode nascer um apoio político. Temos que trabalhar com coerência. Então, se o governo do Estado vem investindo em Teixeira de Freitas, eu não posso fechar os olhos, então pode ser costurado um apoio político", afirmou.