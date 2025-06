Lula liga para Marina Silva após confusão no Senado

Lula prestou solidariedade a Marina após episódio - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para Marina Silva (Rede), nesta terça-feira, 27, após a ministra do Meio Ambiente discutir com senadores e abandonar uma sessão da Comissão de Infraestrutura na Casa.

Segundo informações divulgadas pela pasta, Lula prestou solidariedade e afirmou que a ministra agiu de maneira correta ao bater de frente com os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Plínio Valério (PSDB-AM).

Nas redes sociais, a primeira-dama Janja da Silva também saiu em defesa de Marina, e citou a sua "bravura" ao enfrentar os parlamentares.

"Sua bravura nos inspira e sua trajetória nos orgulha imensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental jamais se curvará a um bando de misóginos que não têm a decência de encarar uma ministra da sua grandeza", afirmou Janja.

O que aconteceu?

Durante audiência no Senado, nesta terça, 27, a ministra Marina Silva discutiu com os senadores Plínio Valério, com quem já tinha protagonizado uma polêmica recente, e Marcos Rogério (PL), que presidia a sessão.

Após ser interrompida no microfone, Marina decidiu deixar o colegiado. “Como eu estou convidada como ministra, ou ele me pede desculpas, ou eu vou me retirar. Eu fui convidada como ministra. E se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar”, afirmou.