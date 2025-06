Lula segue medicado após quadro de labirintite, mas passa bem

O petista vai ficar durante o dia no Palácio do Alvorada - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por nova avaliação médica na manhã desta terça-feira, 27, após passar mal por um quadro de labirintite. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele segue medicado para controle dos sintomas, mas passa bem.

Lula foi examinado pela chefe da equipe médica da Presidência, Dr. Ana Helena Germoglio, no Alvorada. De acordo com ela, os sintomas de labirintite levam entre 24h e 48h para passar.

O petista vai ficar durante o dia no Palácio do Alvorada. Ele cancelou a participação em dois eventos, que ocorrem na manhã de hoje: uma reunião com reitores de universidades públicas, no Palácio do Planalto; e a celebração do Dia do Diplomata, no Palácio do Itamaraty.

O chefe do Executivo será representado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação) no encontro com reitores, e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no Itamaraty.