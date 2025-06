6 azeites proibidos no Brasil: saiba quais sãos e o motivo da decisão

Marcas de azeite são proibidas - Foto: Divulgação | iStock

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem feito proibições para a venda de marcas de azeite desde a semana passada. Ao todo, seis empresas foram alvos da agência.

Nesta segunda-feira, 26, todos os lotes da Grego Santorini e La Ventosa passaram a ter a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso vetados pelo órgão.

As vendas das marcas Alonso, Quintas D'Oliveira, Almanara e Escarpas das Oliveiras já haviam sido proibidas também na semana passada.

De acordo com a medida, a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso das duas marcas de azeites ficam proibidos. Em caso de infração, a venda dos produtos pode configurar infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados.

Proibições da Anvisa

A decisão desta segunda já é a terceira de veto do tipo no mês. Na terça-feira, 22, a Anvisa também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos azeites das marcas Alonso e Quintas D'Oliveira.

Os produtos, segundo o Mapa, também se enquadravam na definição de alimentos corrompidos, adulterados, falsificados, alterados ou avariados. Na quinta, 24, também foram vetados os lotes da Almanara e Escarpa das Oliveiras.

Como identificar azeite falso

O azeite é um produto muito comum nas casas do brasileiros, mas ele está cada vez mais caro nas prateleiras. Para tentar economizar, os consumidores apostam marcas mais baratas. No entanto, é preciso ter cuidado com a qualidade do produto e com as possíveis falsificações ou adulterados.

Especialistas garantem que é praticamente impossível reconhecer um adulterado ainda na prateleira, somente pela embalagem. Depois de aberto, o azeite consegue ser identificado pelos consumidores.

Apesar disso, algumas dicas podem lhe ajudar na hora da escolha do produto. A primeira delas é comprar em lojas e supermercados confiáveis.

Desconfie também de promoções tentadoras, pois o óleo de oliva tem um alto custo de produção. Ou seja, um valor muito abaixo da média por ser sinal de fraude.

Outro ponto importante é identificar na embalagem o país de origem e envasamento. Isso porque o recomendado é comprar um produto que foi produzido e envasilhado no mesmo país, de preferência do mesmo produtor.