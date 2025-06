ATAQUE Facadas: mulher tenta matar a filha por vício em jogo do Tigrinho Na sequência, a mulher tentou tirar a própria vida Por Redação 26/05/2025 - 21:51 h

No local do crime, a polícia encontrou uma faca com vestígios de sangue e uma carta de despedida - Foto: Reprodução | Ilustrativa

Fechar

Uma jovem de 23 anos foi presa após esfaquear a filha de 2 anos e 7 meses no bairro Mansões Bittencourt, em Santo Antônio do Descoberto (GO). Após o ataque, ela tentou tirar a própria vida com cortes nos pulsos e pescoço e ingerindo medicamentos em excesso. O caso aconteceu na última sexta-feira, 23. Apesar de ter recebido 15 facadas, apenas uma provocou ferimento profundo na criança. A menina foi atendida e teve alta no dia seguinte, sábado, 24, segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ameaças Durante depoimento, a mulher afirmou que sofria ameaças de agiotas após contrair dívidas relacionadas a perdas financeiras em apostas no chamado “Jogo do Tigrinho”. Segundo a delegada Nathália Luz, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a suspeita declarou que decidiu tirar a própria vida e a da filha para evitar que a criança fosse criada por outros familiares. “Ela disse que a filha sofreria por ser muito apegada à mãe, então tentou impedir que fosse deixada sob os cuidados da família”, afirmou a delegada. Leia Também: Tigrinho? Homem é esfaqueado pela esposa após passar a noite no celular Outras duas marcas de azeite são proibidas pelo Governo Jovem assalta mercado para pagar dívida com o 'Tigrinho' No local do crime, a polícia encontrou uma faca com vestígios de sangue e uma carta de despedida escrita pela mulher, na qual ela se despede dos pais, do irmão e de amigos. Após atendimento médico, a jovem foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Águas Lindas e segue presa preventivamente após passar por audiência de custódia. O caso está sendo investigado pela PCGO. Jogo do Tigrinho O "Jogo do Tigrinho" é o apelido popular de um jogo de azar online chamado Fortune Tiger, disponível em plataformas de cassinos virtuais, muitas vezes hospedadas fora do Brasil. Apesar de prometer retornos rápidos e fáceis, o jogo é altamente viciante e baseado na sorte, o que leva muitas pessoas a acumularem dívidas. No Brasil, a prática é considerada ilegal, já que jogos de azar são proibidos por lei. Além disso, não há garantia de pagamento nem mecanismos de proteção ao consumidor nessas plataformas. Influenciadores nas redes sociais têm divulgado o jogo como forma de “ganhar dinheiro fácil”, o que atrai principalmente jovens e pessoas em situação financeira vulnerável.



Compartilhe essa notícia com seus amigos