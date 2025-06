Tigrinho? Homem é esfaqueado pela esposa após passar a noite no celular

Irmã da agressora, que presenciou a cena, contou que a mulher se irritou com o companheiro por ele permanecer jogando no celular - Foto: Reprodução

Uma briga entre casal terminou em tentativa de homicídio na manhã da última terça-feira, 20, na Vila Edna, em Guarujá, litoral de São Paulo. Um homem de 29 anos foi esfaqueado pela companheira, de 38, após passar a noite inteira jogando no celular e não dar atenção à mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia ingerido bebidas alcoólicas e deitado para dormir no mesmo quarto onde estavam outros familiares. A irmã da agressora, que presenciou a cena, contou que a mulher se irritou com o companheiro por ele permanecer jogando no celular durante toda a madrugada, ignorando-a completamente.

Os envolvidos foram identificados como Vitor Evandro de Oliveira e Denise de Jesus Maia. Ainda segundo a testemunha, Denise chegou a provocar o companheiro enquanto ele jogava. Vitor teria pedido para ser deixado em paz, mas a companheira insistiu até que, em meio à tensão, o agrediu com dois tapas no peito, o forçando a permanecer deitado.

Momentos depois, Denise foi até a cozinha, pegou uma faca e esfaqueou o companheiro. Ferido, Vitor segurou a mulher e pediu ajuda à cunhada, que correu até a casa da mãe para pedir socorro. A mãe da suspeita chegou ao local e encontrou o genro ensanguentado do lado de fora da casa. Ele contou que, após o ataque, Denise limpou o local rapidamente, escondeu a faca e fugiu.

Vizinhos prestaram socorro e Vitor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, sendo posteriormente transferido ao Hospital Santo Amaro pelo Samu. Ele sofreu dois ferimentos causados por faca

A Polícia Militar foi acionada e, segundo relato da mãe da suspeita, Denise já apresentava um histórico de agressividade, enquanto Vitor era descrito como pacato. O boletim de ocorrência registrou ainda que a mulher tentou apagar os vestígios do crime, dificultando a perícia.

Denise de Jesus Maia está foragida e o caso é investigado como tentativa de homicídio qualificado e fraude processual.