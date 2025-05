Mulher morta pelo ex-marido participou com ele de programa de TV

O corpo de Amanda foi jogado no Rio Tietê - Foto: Reprodução/SBT/BAND

A promoter Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, que morreu após desaparecer no último domingo, 18, participou de um quadro de casais, no SBT, em novembro do ano passado, com seu ex-marido, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, que confessou ter a matado e jogado o corpo no Rio Tietê.



| Foto: Reprodução/SBT

Amanda trabalhava em eventos como bartender e já atuou em festivais como Lollapalooza e Carnatal. Ela era mãe de três filhos, de 14, 7 e 5 anos. As crianças eram fruto do relacionamento que ela tinha com o ex. O casal estava separado havia cerca de dois meses.

Na noite do crime, Amanda havia deixado os filhos com Carlos antes de sair. Ao voltar, pediu para ser deixada a algumas quadras de casa ao perceber o carro do ex na rua. Depois disso, Amanda não foi mais vista.

Dias depois, Carlos foi preso em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver, após imagens de câmeras de segurança revelarem sua participação. Uma segunda pessoa, que aparece ajudando a carregar o corpo, está sendo procurada pela polícia. A Justiça decretou a prisão preventiva de ambos.