Motorista de caminhão-tanque morre carbonizado após batida na BR

Caçamba estava no acostamento, quando foi atingida pelo caminhão-tanque - Foto: Reprodução G1

A colisão entre um caminhão-tanque e uma caçamba, na madrugada da quinta-feira, 22, na BR-402, próximo ao povoado Alegria, na cidade de Primeira Cruz, região dos Lençóis Maranhenses, resultou na morte do motorista Paulo Roberto. Natural de Primeira Cruz, era ele quem conduzia o veículo tanque, que explodiu após a batida. As chamas também atingiram a caçamba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e da Polícia Rodoviária Federal, a caçamba, que transportando pedra brita estava parada no acostamento, no km 125 da rodovia, quando foi atingida por trás pelo caminhão-tanque que transportava combustível e seguia sentido a cidade de Barreirinhas, também no Maranhão.

A ocorrência foi atentendida por equipes da 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (4ª CIBM) de Barreirinhas. Parte da estrada precisou ser isolada, enquanto os agentes debelevam as chamas. A operação contou com apoio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), de Itapecuru-Mirim.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas há suspeita de que a pouca sinalização tenha contribuído para a colisão entre os veículos.