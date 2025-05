Acusado de agredir namorada, João Neto critica suspensão da OAB: "Racismo"

João Neto foi solto da prisão após 29 dias - Foto: Reprodução/Instagram

O advogado baiano João Neto, acusado de agredir a namorada, criticou a suspensão temporária de seu registro profissional pela Ordem dos Advogados.

Em vídeo publicado no Instagram, João Neto aparece em um imóvel de alto padrão e confirma a suspensão de sua carteira da OAB.

Na gravação, ele atribuiu a medida a preconceito racial. “Esse negro aqui vai continuar vivendo bem, comprando o que quiser. Não vão me impedir. Só posso atribuir isso ao racismo”, disse.

Na legenda da publicação, Neto sugeriu que está sendo silenciado por conta de sua origem e cor. “Por que a OAB protege alguns em casos graves como tráfico ou corrupção, mas não se posiciona quando se trata de um advogado negro, filho da periferia? Dois pesos, duas medidas?”, questionou.

Até o momento, a OAB não comentou as declarações feitas por João Neto nas redes sociais. O influenciador continua ativo em suas plataformas digitais e afirma que não pretende se afastar de suas atividades, mesmo com a penalidade em vigor.

Suspensão

A penalidade, válida por 90 dias, foi imposta após a conclusão de um processo ético-disciplinar e entrou em vigor no mesmo dia em que Neto foi liberado do presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió (AL), onde cumpriu 29 dias de prisão por suspeita de agredir a namorada.

A decisão foi aprovada de forma unânime pela Turma Especializada da OAB, responsável por julgar casos de suspensão preventiva. A medida foi publicada no Diário Eletrônico da instituição no dia 9 de maio, mas só passou a valer oficialmente em 13 de maio, data da soltura do advogado.

A OAB, por sua vez, informou que a suspensão não está diretamente relacionada à acusação de agressão, mas sim ao comportamento de Neto em redes sociais e entrevistas, considerado incompatível com a ética profissional exigida pela entidade. O processo disciplinar que resultou na punição é anterior à prisão do advogado.