Fim da tragada? PRF apreende 450 mil maços de cigarros ilegais na Bahia

Ação integra a Operação Lockdown, iniciativa conjunta das Secretarias da Segurança Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização - Foto: Divulgação / PRF

Uma megaoperação de fiscalização resultou na apreensão de 450 mil maços de cigarros contrabandeados na tarde desta quarta-feira, 21, na BR-135, em Barreiras, no oeste da Bahia. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e integra a Operação Lockdown, voltada ao enfrentamento ao crime organizado.

A abordagem ocorreu durante uma ronda ostensiva de fiscalização de veículos de carga, com foco na prevenção de acidentes e no combate a irregularidades no transporte rodoviário. Os agentes da PRF identificaram um caminhão trafegando com pneus em estado crítico de conservação, o que motivou a parada do veículo para averiguação.

Durante a fiscalização, o condutor apresentou nota fiscal de uma carga de papel higiênico, que teria como destino final o estado da Paraíba. No entanto, ao realizar a verificação física da carga transportada, os policiais descobriram que, junto ao papel higiênico, o caminhão ocultava diversas caixas com cigarros de origem estrangeira, sem documentação fiscal e com inscrições em espanhol — evidência clara de produto ilícito.

Após contagem, foram identificadas 9 mil caixas, cada uma com 50 pacotes de cigarros, contendo 10 maços por pacote. A carga totalizou 450 mil maços de cigarros contrabandeados, configurando um dos maiores flagrantes do tipo registrados na região.

Diante da constatação do crime de contrabando, o motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, juntamente com o caminhão e toda a carga apreendida.

A ação integra a Operação Lockdown, iniciativa conjunta das Secretarias da Segurança Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização, que conta com a participação da PRF, Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. O objetivo central da força-tarefa é a desarticulação de organizações criminosas, atuando de forma integrada no combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes interestaduais.