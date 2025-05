Três dias após crime, mandantes de ataque na RMS são presos

Homens foram encaminhados à sede do DHPP - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Os mandantes do ataque que resultou na morte de Diogo Reis Batista, de 32 anos, e deixou mais quatro pessoas feridas no bairro Phoc III, no município de Camaçari, no último domingo, 18, foram presos nesta quarta-feira, 21, três dias após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 4ª Delegacia de Homicídios (4ª DH/Camaçari) identificaram e capturaram uma mulher envolvida com uma organização criminosa daquela área, no bairro Parque Verde, naquele município da Região Metropolitana (RMS).

Além da suspeita, o líder do grupo, responsável por crimes de tráfico de drogas e homicídios na região, também teve o mandado de prisão cumprido na Delegacia de Diadema, no estado de São Paulo, onde está custodiado desde 7 de maio, quando foi preso durante uma operação da 4ª DH/Camaçari, com o apoio da Polícia Civil paulista.

Com o cumprimento da medida judicial nesta quarta-feira, 21, o homem passa a ter três mandados de prisão cumpridos, todos relacionados à acusação de homicídio. A equipe da unidade especializada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já solicitou o recambiamento do criminoso para a Bahia.

Os acusados foram identificados após diligências em campo, provas técnicas e imagens de câmeras de vigilância.

Ataque

Durante o ataque, cinco pessoas foram atingidas por disparos efetuados por um grupo de homens encapuzados. Segundo as investigações, as vítimas estavam reunidas quando foram surpreendidas. Os autores ordenaram que ninguém fugisse, mas dois homens tentaram evadir. Um deles conseguiu pular um muro e se esconder, mesmo ferido. O outro, identificado como Diogo Reis Batista, foi alcançado e executado no interior de uma residência.

A apuração aponta que o alvo era um dos sobreviventes, com antecedentes por tráfico de drogas e que havia sido liberado recentemente do sistema prisional. A disputa entre grupos criminosos rivais na região é a principal linha de investigação sobre a motivação do homicídio e tentativas. As apurações continuam, com o objetivo de prender outros possíveis envolvidos com o ataque.