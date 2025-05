Eunápolis: autoridades discutem ações contra suspeitos de atentado

Forças de segurança se reuniram na tarde desta quarta-feira, 21 - Foto: Divulgação

Gestores e técnicos das secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), além das polícias Militar e Civil, se reuniram na tarde desta quarta-feira, 21, para articular novas ações de combate ao crime organizado em resposta ao ataque contra o diretor do Presídio de Eunápolis que deixou um motorista ferido.

O suspeito de efetuar os disparos e uma comparsa foram alcançados durante intensificação das ações no Extremo Sul da Bahia. A dupla já estava na cidade de Itapebi, distante cerca de 50 quilômetros do local do crime. Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos com o indivíduo, que possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo.

“Estamos implementando alguns procedimentos operacionais, que causaram desconforto ao crime organizado. Avançaremos no combate dentro das unidades prisionais”, declarou o secretário da SEAP, José Carlos Souto Filho.

Integração

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a criação do Gabinete Integrado, com o reforço das ações de inteligência e de repressão qualificada.

| Foto: Divulgação

“Diante dessa ocorrência inadmissível, atuamos de forma imediata e, em menos de 24h, capturamos dois suspeitos, um deles apontado como autor dos disparos. As forças de segurança estaduais e federais estão engajadas na missão e contamos com o apoio da população, através do telefone 181 (Disque Denúncia). A ligação é gratuita e o sigilo garantido”, completou Werner.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, informou que o patrulhamento ostensivo foi ampliado na região, com apoio também no sistema prisional.

O delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, ressaltou que todos os esforços estão sendo empregados para identificação e captura de todos os envolvidos. “Não vamos recuar de forma alguma, vamos agir de forma forte e técnica, apresentando sim o melhor resultado”, finalizou.

Atentado

Um funcionário do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto dirigia, nas proximidades da unidade prisional, na noite desta terça-feira, 20. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a suspeita inicial aponta que o atentado teria como alvo o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves.

Ainda segundo a Seap, o homem é um trabalhador terceirizado da empresa Reviver, que atua como motorista. Ele foi socorrido para o Hospital de Eunápolis, onde se encontra em estado gravíssimo. O carro ocupado pelas vítimas ficou crivado de balas e assustou a população local.

Atirador de atentado é preso

O principal suspeito de atirar contra o motorista do diretor do Presídio de Eunápolis, na Bahia, foi capturado na cidade de Itapebi, na manhã desta quarta-feira, 21, quando tentava fugir do cerco policial montado pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Distante pouco mais de 50km do local do atentado, o criminoso, que possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo, foi flagrado com uma pistola, carregador e munições. Ele e uma mulher acabaram presos.