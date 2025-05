Atirador de atentado a diretor de presídio na Bahia é preso

Conjunto Penal de Eunápolis - Foto: Reprodução/SEAP

O principal suspeito de atirar contra o motorista do diretor do Presídio de Eunápolis, na Bahia, foi capturado na cidade de Itapebi, na manhã desta quarta-feira, 21, quando tentava fugir do cerco policial montado pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Distante pouco mais de 50km do local do atentado, o criminoso, que possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo, foi flagrado com uma pistola, carregador e munições. Ele e uma mulher acabaram presos.

Segundo a SSP-BA, investigações com trabalho de inteligência já identificaram o mandante do crime. A suspeita inicial da Seap aponta que o atentado teria como alvo o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves.

Ainda segundo a Seap, o motorista atingido era um trabalhador terceirizado da empresa Reviver. Ele foi socorrido para o Hospital de Eunápolis, onde se encontra em estado gravíssimo. O carro ocupado pelas vítimas ficou crivado de balas e assustou a população local.

Recém-nomeado

Jorge Magno Alves Pinto foi nomeado como novo diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, em janeiro deste ano. Ele assumiu o lugar de Joneuma Silva Neres, que foi exonerada e presa após a fuga de detentos.

A decisão da Seap em assumir o Conjunto Penal ocorreu ainda em dezembro após a fuga de 16 detentos da unidade com a ajuda de um grupo armado, que invadiu a unidade e trocou tiros com os agentes de segurança. Enquanto isso, os presos perfuraram o teto de uma cela e usaram uma corda improvisada para pular o muro.