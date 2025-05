Fim de semana sangrento: tiroteios deixam mortos e feridos em Salvador e RMS

Crimes ocorreram no Uruguai e em Phoc III e estão sob investigação - Foto: Divulgação PM

Dois atentados a tiros registrados em menos de 24 horas transformaram o final de semana em um cenário de terror em Salvador e na Região Metropolitana. Os ataques aconteceram nas noites de sábado, 17 e domingo, 18 e resultaram em três pessoas mortas e ao menos seis feridas, incluindo adolescentes entre as vítimas.

Execução em Camaçari

Na noite de sábado, 17, guarnições do 12° Batalhão da Polícia Militar foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na Rua Guarani, no bairro Phoc III, em Camaçari. No local, os agentes constataram o óbito de Diogo Reis Batista, apontado como o alvo principal dos criminosos, segundo testemunhas.

Outras quatro pessoas foram baleadas e socorridas para unidades de saúde da região. A cena do crime foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia. A autoria e motivação ainda estão sob investigação da Polícia Civil, mas informações preliminares apontam que cinco homens encapuzados participaram da ação criminosa.

Tiroteio no bairro do Uruguai, em Salvador, deixa dois mortos e dois feridos

Já na noite de domingo, 18, guarnições da 17ª CIPM atenderam a uma ocorrência de disparos na Rua Belamita, no bairro do Uruguai, em Salvador. No local, quatro pessoas foram baleadas, sendo três adolescentes e um adulto.

Duas das vítimas foram levadas para uma unidade de pronto atendimento, onde receberam cuidados médicos. Uma terceira, também levada à mesma unidade, não resistiu aos ferimentos. A quarta vítima foi socorrida por uma equipe da PM ao Hospital do Subúrbio, mas também morreu após dar entrada.

Segundo relatos de moradores, dois homens armados chegaram atirando e fugiram logo após o crime. As circunstâncias e motivações do atentado seguem sob apuração da Polícia Civil.