Corpo de homem é encontrado em feira movimentada de Salvador

Ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil - Foto: Divulgação | PM

O corpo de um homem foi localizado neste domingo, 18, nas imediações de um esgoto, na região conhecida como Feira do Rolo, no bairro da Calçada, em Salvador.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, mas de acordo com informações preliminares, o homem teria passado mal de forma repentina, possivelmente, devido a um mal súbito, e acabou caindo às margens de um córrego.

Equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram até o local e isolaram a área para preservar a cena até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável por realizar a perícia e recolher o corpo para exames mais detalhados.

Até o momento, as autoridades não confirmaram a causa da morte, que será investigada. A suspeita inicial é de que o homem tenha sofrido alguma complicação médica, mas apenas a análise do laudo do Instituto Médico Legal (IML) poderá esclarecer os motivos do óbito.