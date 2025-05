Traficante do CV morre após atacar viatura da PM no Vale das Pedrinhas

Ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil - Foto: Divulgação PM

Uma intensa troca de tiros foi registrada na Rua do Côco, localizada no bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, terminou com a morte de um traficante do Comando Vermelho identificado como "PH".

Segundo informações da Políca Militar, policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando foram surpreendidos por um grupo de mais de dez homens ligados à facção Comando Vermelho (CV). A abordagem resultou em um confronto armado entre os criminosos e os agentes de segurança.

Durante o tiroteio, um dos suspeitos, conhecido como “PH”, foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e porções de entorpecentes. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pelas investigações.