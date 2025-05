Casal é encontrado morto com marcas de tiros em Salvador

Ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil - Foto: Divulgação PM

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na madrugada deste sábado, 17, com marcas de tiros, no bairro do Parque Bela Vista, em Salvador. Os corpos foram deixados em via pública, próximo à região conhecida como Polêmica.

De acordo com informações preliminares, um carro teria parado no local, e os corpos foram abandonados na rua. A principal linha de investigação aponta que os autores do crime seriam traficantes do Nordeste de Amaralina, que teriam utilizado a área como ponto de desova.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. "No local, um homem e uma mulher não identificados foram encontrados ao solo, feridos, sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das medidas legais", diz o comunicado.

O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Câmeras de segurança instaladas na região devem auxiliar na identificação dos responsáveis e na elucidação do crime. Ainda não há confirmação se as vítimas mantinham algum tipo de relacionamento.