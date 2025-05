Cemitério de escravizados: indícios arqueológicos são vistos em Salvador

Indícios arqueológicos são identificados na Pupileira - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira, 16, e equipe da empresa Arqueólogos Pesquisa e Consultoria Arqueológica, responsável pela escavação para localizar um antigo cemitério de escravizados em Salvador, identificou os primeiros indícios de existência de um sítio arqueológico no estacionamento da Pupileira. São pequenos fragmentos de objetos e porcelanas, provavelmente, do século 19, que podem ajudar a localizar vestígios das pessoas ali enterradas.

Jeanne Dias, arqueóloga e coordenadora do projeto "Levantamento Arqueológico na Área do Antigo Cemitério do Campo da Pólvora", relata que, após superar o desafio das condições climáticas que deixaram o solo encharcado, a equipe trabalha, agora, para romper as primeiras camadas de solo mais recentes e chegar as camadas arqueológicas.

Nosso objetivo é localizar vestígios remanescentes ósseos dos antigos escravizados e de outras pessoas que foram enterradas nessa antiga área da cidade, no antigo cemitério do Campo da Pólvora Jeanne Dias

O projeto de “Levantamento Arqueológico na Área do Antigo Cemitério do Campo da Pólvora” teve origem a partir da localização do antigo cemitério do Campo da Pólvora, durante a pesquisa histórica documental da Arquiteta Urbanista e doutoranda em Urbanismo pela UFBA, Silvana Olivieri.

Indícios arqueológicos são identificados na Pupileira | Foto: Reprodução

Para sua execução, a empresa Arqueólogos Pesquisa e Consultoria Arqueológica recebeu autorização do IPHAN e concordância da Santa Casa de Misericórdia, responsável pelo Conjunto a Pupileira, e vem sendo acompanhada por técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).