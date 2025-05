Estelionatário que se passava por advogado é preso na Pituba

Homem foi preso em Salvador - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira, 16, no bairro da Pituba, em Salvador, acusado de aplicar diversos golpes em municípios da Região Metropolitana e do interior baiano. Ele era procurado por meio de três mandados de prisão preventiva emitidos pelas comarcas de Camaçari (BA) e Estância (SE).

Natural de Estância, no estado de Sergipe, o suspeito já possui mais de 30 ocorrências registradas por estelionato. Segundo as investigações, ele se apresentava falsamente como advogado, assinava documentos jurídicos e utilizava identidade falsa para ludibriar as vítimas.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos um documento de identidade falsificado e o telefone celular do investigado, que será submetido à perícia, a fim de aprofundar as apurações.

A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Coordenação de Operações, da Agência de Inteligência e da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos. O suspeito foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde permanece detido à disposição da Justiça.