Vitimas de afogamento são resgatadas por helicóptero do Graer na Barra

Resgate na Barra neste domingo, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três banhistas foram resgatados após se afogarem na praia do Farol da Barra, em Salvador, neste domingo, 18. Duas vítimas foram resgatadas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), que utilizou um helicóptero para transporta-las até a faixa de areia.

As duas vítimas foram identificadas como Lucas Gabriel de Souza, de 21 anos, e Éverton Pedro Viana, de 37. Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram a ação do Graer no momento do resgate.

"A ação contou com o emprego da aeronave Guardião 02, do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer). Ao chegar ao local da ocorrência, a tripulação visualizou duas vítimas que tentavam se salvar, mas, devido à força das ondas, não conseguiam alcançar a margem da praia. Um tripulante da aeronave foi lançado ao mar e executou o resgate com sucesso, levando as vítimas até a faixa de areia. As pessoas resgatadas estavam bem e não precisaram de atendimento médico", informou a PM, em nota.

Já a terceira vítima, sem identificação ainda, foi retirada do mar pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Cuidados no mar

Com a aproximação do inverno e as mudanças climáticas típicas dessa época do ano, o mar costuma apresentar variações bruscas de correnteza e aumento da força das ondas, o que eleva significativamente o risco de afogamentos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O órgão alerta que é fundamental redobrar a atenção, respeitar as orientações dos salva-vidas e evitar nadar em áreas não monitoradas.