Saiba quem é advogado preso por ser 'pombo correio' em presídio baiano

Advogado tem forte atuação na Bahia - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Quem deveria ser exemplo dentro do sistema judiciário, o advogado Alexandre Laranjeira da Silva Santos coleciona problemas na Justiça. Nesta quarta-feira (21), ele foi preso em flagrante ao tentar entrar no presídio de Serrinha, no interior da Bahia, com uma carta de um traficante.

A entrega do profissional de Direito para um dos presos da unidade prometia tirar o criminoso da prisão e fortalecer o tráfico de drogas na cidade de Brumado. "Vou mandar você e Tay pra lá, vou dar casa pra ela e você morar. E vou botar droga pra você vender e vou botar uma pistola pra você. Procurar trabalhar certo vai ter uns pivete [sic] que vai tá lá com você”, diz a carta.

A prisão desta quarta, no entanto, não é fato novo na vida do advogado "pombo correio", que tem um longo histórico na Justiça e responde a cinco processos por tráfico de drogas. Ele também já preso dentro de um condomínio em Salvador, com uma grande quantidade de maconha.

Veja o presídio:

Alexandre foi preso no Conjunto Penal de Serrinha | Foto: Divulgação | SEAP

Mercadoria de maconha

Junto com um auditor fiscal, o então estudante de direito Alexandre foi preso em 2011 após a polícia encontrar 3kg de maconha dentro do apartamento onde ele morava, na Estrada Velha do Aeroporto. A alguns metros de distância, no mesmo condomínio, o auditor fiscal Pedro Valverde Sento Sé também foi preso com 1kg da mesma droga dentro da própria residência.

À época, a dupla teve a liberdade provisória concedida, mas se enquadraram no crime de tráfico de drogas devido a quantidade do material encontrado com eles.

Conheça ele:

Cadastro de Alexandre na OAB é regular | Foto: Reprodução / CNA

Preso outra vez

Já exercendo a profissão de advogado, nove anos depois, Alexandre desafiou a lei mais uma vez. Em julho de 2020, ele foi preso em flagrante com 20kg de maconha e, na época, o Ministério Público da Bahia converteu a prisão em preventiva.

Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, foram identificadas provas fartas da materialidade dos crimes e indícios suficientes da autoria, o que, juntamente com o risco à ordem pública, justifica a prisão preventiva de Alexandre Laranjeira.

Na ocasião, ele lembrou que o advogado já respondia a outros cinco processos por tráfico de drogas, sendo que, em apenas uma das oportunidades, Alexandre foi preso com 100 quilos de maconha. “A reiteração delitiva é mais que evidente, bem como a intenção de traficância”, destaca Pablo Almeida.

A reportagem entrou em contato com a seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e aguarda posicionamento.