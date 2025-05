Guarda municipal é preso suspeito de matar cantor de arrocha na Bahia

Guarda Civil, Paulo César Santos é suspeito de matar a tiros o cantor de arrocha, Josemar Xavier Pereira - Foto: Reprodução/Redes sociais

Após quase um mês foragido, o guarda municipal Paulo César Santos, de 37 anos, suspeito de matar o cantor de arrocha Josemar Xavier Pereira, em abril, foi localizado e preso na terça-feira, 20. O caso aconteceu em Itabela, no sul da Bahia, mas o suspeito foi encontrado na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo.

Segundo as autoridades, a prisão foi realizada pelos agentes da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo, após uma série de investigações e monitoramento. Após localizá-lo, as forças policiais foram até sua residência e o cercaram.

Paulo César trabalhava há 16 anos como guarda municipal na Bahia e teve o cargo suspenso durante as investigações. Agora, ele está à disposição da Polícia Penal do Espírito Santo e será posteriormente transferido para a Bahia, onde cometeu o crime.

Relembre o caso:

Josemar Xavier Pereira, de 38 anos, também conhecido como Jô Xavier, foi morto a tiros no dia 27 de abril, em Itabela. Informações iniciais indicam que os disparos ocorreram após uma discussão entre ele e o guarda municipal.

Testemunhas relataram que o desentendimento foi motivado por ciúmes, pois a ex-namorada do suspeito estaria se relacionando com a vítima. Após o crime, Paulo César fugiu em um carro e se mandou para outro estado.