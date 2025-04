Caso João Neto: saiba o que motivou agressão, segundo a vítima

João Neto foi preso em flagrante após acusação de agressão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A companheira do advogado João Neto revelou em depoimento na delegacia especializada no atendimento à mulher o que teria motivado as agressões. O criminalista foi preso em flagrante na terça-feira, 15, por violência doméstica.

Segundo a vítima, o motivo da briga teria sido uma cobrança do homem por ela não ajudar nas tarefas da casa e nem nas finanças do casal. Ele teria se irritado por ela ir dormir “em plena luz do dia”.

A mulher revelou ainda que vivia uma relação de ‘tortura psicológica’ e episódios de violência, que teriam rendido a ela escoriações apontadas pelo Instituto Médico Legal no exame de corpo delito realizado depois da agressão. De acordo com a CNN, os dois viviam em uma relação de união estável e estavam juntos há dois anos.

João Neto deve ser indiciado por lesão corporal com eventuais agravantes, a depender do laudo do IML e da recuperação dos ferimentos. Ela precisou levar pontos no queixo depois da queda, no hall do prédio.