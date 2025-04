Homem é preso horas depois de assassinar ex-mulher

Leidiane voltava da escola do filho, quando foi atacada pelo ex-marido - Foto: Reprodução Redes Sociais

Leidiane Gomes da Silva, 32 anos, foi morta a facadas, nesta quarta-feira, 16, quando retornava para casa, após deixar o filho, um adolescente, de 13 anos, na escola. A mulher foi morta pelo ex-marido, um homem, de 35 anos, na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Padre Palhano, em Sobral, interior do Ceará. Ela ainda foi levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

"Ele chegou perto dela e ela disse: 'não sou obrigada a ficar contigo' e mandou ele viver a vida dele. Quando o vizinho olhou, ela já estava no chão e ele esfaqueando ela. Ele ficava perseguindo ela, dizia que se ela não fosse dele, não iria ser mais de ninguém, ficava ameaçando nas redes sociais, aqui em casa, ficava ligando", relatou Ely Gomes, irmã da vítima, ao G1.

Segundo Ely, o homem não aceitava o fim do relacionamento de 15 anos. Ele foi preso horas depois do crime, no município de Cruz, a 88 km de sobral.

Familiares contaram que foi Leidiane quem terminou o relacionamento, após o homem se recusar a trabalhar para ajudar no sustento da casa e dos dois filhos do casal, o adolescente, e uma menina, de 6 anos. Diante da recusa do suspeito, Leidiane saiu de casa com as crianças e foi morar em Sobral, na casa de uma irmã. O homem foi apontado como sendo muito ciumento.