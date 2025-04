Homem é flagrado se masturbando de calcinha rosa em quiosque

Homem foi flagrado por câmeras de monitoramento de um quiosque - Foto: Reprodução

Um homem tatuado, usando apenas uma calcinha rosa e um boné, foi filmado se masturbando de frente para a rua. O caso caso inusitado foi flagrado por câmeras de monitoramento de um quiosque na praia de Mongaguá, no litoral de São Paulo (veja vídeo abaixo).

Imagens da câmera de segurança mostram que por volta da 0h, o homem surge no estabelecimento apenas de calcinha rosa. Ele ainda em direção a um banco, senta e começa a se masturbar olhando a rua.

De acordo com informações do g1, a Polícia Civil já identificou o suspeito. No entanto, nenhuma medida foi tomada, pois não houve denúncia registrada.

Por isso, a recomendação da corporação é que um B.O seja feito em uma delegacia. Caso haja queixa, o homem pode responder por importunação sexual.

