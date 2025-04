Comando Vermelho mata mulher evangélica por usar roupa preta

Vítima foi identificada como Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos - Foto: Reprodução

Traficantes do Comando Vermelho assassinaram uma mulher que participava de um culto evangélico por ela usar roupas pretas. O crime brutal aconteceu no último domingo, 13, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos.

O que era para ser somente mais um domingo normal entre os religiosos virou filme de terror após o seu o grupo de oração ser confundido pelos traficantes com milicianos. Além de Sebastiana, outros evangélicos também usavam roupas pretas e correram após a abordagem dos traficantes. Após os disparos, a vítima foi atingida e morreu na hora.

Os traficantes do Comando Vermelho acreditaram que o grupo de oração era um "bonde de milicianos que tentam sobre comunidades dominadas pelos integrantes da facção.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro detalhou que o 39º Batalhão (Belford Roxo) foi acionado para atender a uma ocorrência de lesão corporal e, quando chegou ao local informado, verificou que a vítima havia sido levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBF), ferida por tiros.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) informou que as investigações prosseguem para apuração da autoria e das circunstâncias do crime.