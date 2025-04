Sangue em novo vídeo de João Neto gera polêmica e defesa se pronuncia

Advogado João Neto foi preso por agressão na terça-feira - Foto: Reprodução

Um novo vídeo envolvendo o advogado e influencer baiano João Neto, preso em flagrante na terça-feira, 15, por agredir uma mulher, que seria sua ex-companheira, começou a repercutir nas redes sociais. As imagens [veja abaixo] foram divulgadas pela defesa do jurista, como argumento de que o sangue que aparece em outra imagem foi decorrente de uma queda e não de agressões, como havia sido divulgado.

O vídeo mostra o momento que o advogado João Neto, que conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, cai no chão junto com a mulher. As imagens compartilhadas nas redes sociais, segundo a defesa do advogado, é a prova de que o sangue visto nas imagens anteriores não seria resultado de uma agressão.

“O sangramento se deu em virtude de uma queda, momento em que o Dr. João Neto tentava retirar sua ex do apartamento após insistir por bastante tempo que a mesma saísse”, afirma a defesa, por meio de nota no Instagram.

O caso

Na terça-feira, 15, moradores de um edifício em Maceió (AL) relataram ter escutado gritos e sons de agressão vindos da residência de João Neto e acionaram a polícia. Ele foi preso em flagrante por agredir a companheira e não demoraram a surgir imagens do circuito interno de segurança que mostram a mulher deixando o apartamento ensanguentada.

Ainda na terça-feira, João Neto passou por audiência de custódia e a Justiça de Alagoas decretou prisão preventiva por 90 dias.

Quem é João Neto

Conhecido nas redes sociais pelos bordões “cuida, pai” e “no coco e no relógio”, João Neto ganhou notoriedade em 2024 ao integrar a equipe jurídica da campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). Além de advogado ele é ex-policial militar na Bahia.

Natural de Salvador, o advogado possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil na seccional da Bahia (OAB-BA) e também no estado de Alagoas, onde ocorreu a suposta agressão a ex-companheira.

Nas redes sociais, ex-policial militar comenta casos que viralizaram na internet, como a acusação de estupro envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, a separação de Belo e Gracyanne Barbosa, participação de famosos em lavagem de dinheiro em apostas esportivas e entre outros.

Ele também compartilha o dia a dia dele, e as conquistas da vida pessoal. Há dois dias, João Neto compartilhou o nascimento do neto: “Obrigada meu Deus, por mais uma bênção! Que eu seja instrumento de amor na vida desse menino”, escreveu o advogado.

Entrevista ao A TARDE

João Neto também deu entrevista ao 'A Tarde Talks', onde falou sobre sua carreira.