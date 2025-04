Justiça decreta prisão preventiva de advogado que agrediu mulher

- Foto: Reprodução

O advogado e influenciador digital João Neto permanecerá preso. A decisão saiu após ele passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 15. A Justiça de Alagoas decretou prisão preventiva por 90 dias do ex-policial militar da Bahia após ele ter sido preso em flagrante por agredir sua companheira.

O caso ocorreu no bairro de Jatiúca, em Maceió (AL). Moradores do edifício relataram ter escutado gritos e sons de agressão vindos da residência de João Neto e acionaram a polícia.

Natural de Salvador, o advogado possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil na seccional da Bahia (OAB-BA) e também no estado de Alagoas, onde ocorreu o crime.

Conhecido nas redes sociais pelos bordões “cuida, pai” e “no coco e no relógio”, João Neto ganhou notoriedade em 2024 ao integrar a equipe jurídica da campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

Uma câmera do circuito interno de segurança do prédio onde o casal mora em Maceió registrou o momento em que a mulher aparece sangrando no corredor do prédio. João Neto aparece nas imagens ordenando que uma das pessoas que estava prestando serviço no apartamento passe um pano para limpar o chão e lhe entregue os pertences da mulher. Em seguida, o casal deixa o local.