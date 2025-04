Suspeito de matar Sara Freitas: "Matei uma pessoa, você vai ver no notíciário"

Bispo Zadoque e Sara Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bispo Zadoque, suspeito de ser o responsável por golpear a cantora gospel Sara Freitas até a morte em outubro de 2023 teria confessado o crime para o cantor Davi Oliveira, que depôs nesta terça-feira (15), no julgamento de Gideão Duarte, um dos suspeitos de participar da morte da cantora. O julgamento acontece em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

A equipe de reportagem do Grupo A TARDE está acompanhando de perto os desdobramentos da audiência e registrou que o primeiro a depor foi Davi de Oliveira. O cantor afirmou que o Bispo Zadoque confessou para ele o crime. "Matei uma pessoa, você vai ver no notíciário".

Na sessão, ele afirmou não conhecer Dias D’Ávila, em Camaçari, local onde Sara Freitas teve o corpo carbonizado em um matagal. Porém, confessou conhecer Ederlan, Zadoque, Gideão e Victor, principais suspeitos.

Bispo Zadoque e Gideão Duarte Lima | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ameaça e dinheiro

De acordo com as investigações, o mandante do assassinato, Ederlan Santos Mariano, ofereceu cerca de R$2 mil, dividido entre os demais envolvidos, para matar a sua esposa Sara Freitas. Davi foi um dos que recebeu uma quantia, porém, segundo os acusados, ele não participou de nenhuma fase, mas sabia do plano.

Davi contou em testemunho que pediu um empréstimo à Zadoque para tratar um problema de saúde da sua esposa e foi ameaçado para não delatar o esquema criminoso. No entanto, em um dos depoimentos anteriores à polícia, ele disse que Zadoque confessou ter matado a vítima.

Outra pessoa que prestou depoimento nesta terça-feira, 15, foi Soraia Freitas, irmã da vítima. Ela declarou que Sara queria sair de casa a qualquer custo e se divorciar de Ederlan. Entretanto, era constantemente ameaçada de morte pelo homem, que sabia de toda a sua rotina.

Sara Freitas foi assassinada em outubro de 2023 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Composição do Juri

O julgamento está em seguimento no Fórum Desembargador Gerson Pereira dos Santos, em Dias D’Ávila, Camaçari. O juri é composto por sete jurados sentados à direita da juíza, quatro advogados junto com Gideão, um promotor e uma assistente.