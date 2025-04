Irmã diz que Sara Freitas queria sair de casa, mas era ameaçada de morte

Sara foi morta em outubro de 2023, após sair de casa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A irmã de Sara Freitas, Soraia disse que a irmã queria sair a todo o custo de casa e abandonar o casamento, mas era constantemente ameaçada pelo marido e mandante do seu assassinato Ederlan Mariano, em outubro de 2023.

O depoimento de Soraia, que participa como declarante, está sendo realizado no Tribunal do Júri baiano do caso, que acontece na manhã desta terça-feira, 15, no Fórum desembargador Gerson Pereira dos Santos, em Dias D’ávila.

Ainda de acordo com o depoimento da irmã de Sara Freitas, o Ederlan conhecia toda a agenda de Sara e a ameaçava de morte, caso a pastora fosse embora com a filha.

Júri Popular

Hoje, apenas Gideão Duarte de Lima, o motorista que levou a pastora ao local do crime, será julgado porque foi o único que não recorreu e optou por enfrentar de primeira o júri popular. “A expectativa tanto da acusação como da família é a melhor possível”, ressaltou o advogado Rogério Matos explicou ao Portal A TARDE.

Ainda segundo Rogério Matos, Gideão responde pelos crimes de “homicídio com a qualificadora do feminicídio e mais três, além do crime de associação criminosa, porque ficou claro no inquérito policial que eles se associaram no intuito de cometer esse crime”, pontuou.

Rogério Matos confirmou ainda que a mãe de Sara, que mora no Maranhão e a irmã em Fortaleza, acompanharão o júri por videoconferência.

Caso Sara Freitas

A pastora e cantora gospel Sara Freitas foi brutalmente assassinada a mando do então marido, Ederlan Mariano, em outubro de 2023. O crime causou grande comoção na época após o desaparecimento dela. A pastora foi encontrada morta com o corpo carbonizado. A polícia afirmou que ela teria sido levada para uma emboscada, esfaqueada e morta

Os principais suspeitos são Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves. Os quatro estão presos na penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura e Gideão participa hoje do júri popular.