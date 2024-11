Sara Freitas: um ano após corpo ser encontrado, saiba o que falta acontecer

Suspeitos foram indiciados pelos crimes de feminicídio, cometido por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e associação criminosa - Foto: Reprodução redes sociais

Apesar da morte de Sara Freitas ter completado um ano na última quinta-feira, 24, é neste domingo, 27, que completa um ano que o caso veio à tona e o corpo da cantora gospel foi localizado carbonizado em um matagal na região de Dias Dávila, Região Metropolitana de Salvador.

Dentro desse período, diversos desdobrametos ocorreram, o crime foi desvendado e os quatros suspeitos seguem presos na Penitenciária Lemos Britto, na Mata Escura, em Salvador.

Apesar da prisão de Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves, o caso ainda não tem um desfecho

O que falta esclarecer?

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado da família de Sara, Rogério Matos, explicou que agora a pendência é o resultado do recurso impetrado pelas defesa dos suspeitos e a realização do júri popular.

"O processo está bem avançado. Na fase atual está em grau de recurso, porque os advogados entraram com recurso após a negativa de liberdade provisória deles, na qual o juiz negou. Mas é certeza que vai ser negado novamente e eles vão permanecerem presos aguardando o dia do juri popular, que não tem ainda data para acontecer. Será ano que vem, mas não é possível precisar quando. Em comparação com outros casos, o processo tramita de forma célere", explicou.

Advogado da família de Sara Freitas, Rogério Matos | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

No dia 20 de agosto, a Justiça baiana determinou, que os quatro suspeitos de envolvimento na morte da pastora Sara Freitas irão à júri popular. Nesses casos, quem toma a decisão quanto ao veredito do acusado são os jurados e não o juiz.

Segundo o advogado, eles foram indiciados pelos crimes de feminicídio, cometido por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e associação criminosa.

"Eu acredito muito e espero pela condenação deles. Foi um crime cruel. No mesmo dia que o Ederlan foi prestar depoimento, ele saiu da delegacia e mandou queimar Sara no matagal, mesmo depois de dois dias mortas. Sem escrúpulos. Acredito que a justiça será feita", pontuou.

Para a mãe de Sara, mesmo que a Justiça conceda a liberdades para os réus, eles "já estão condenados pela justiça divina".

Relembre o caso

A cantora gospel e pastora Sara Freitas desapareceu no dia 24 de outubro de 2023, após sair de casa, no bairro de Valéria, em Salvador, para um evento religioso que ocorreria em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No entanto, foi levada para uma emboscada e assassinada a facadas por volta de 22h30. Dois dias depois, o corpo dela foi incendiado.

