Segundo suspeito de participação na morte de Sara Mariano é preso | A TARDE

O segundo suspeito de participação no crime que culminou na morte da cantora gospel, Sara Mariano, foi preso nesta terça-feira, 14. A informação foi confirmada pelo delegado Euvaldo Costa, que está à frente do caso.

O primeiro suspeito preso foi o marido da vítima, Ederlan Santos Mariano, que é o principal suspeito de envolvimento no crime. A prisão dele ocorreu no dia 28 de outubro, quatro dias após o desaparecimento da cantora.

Informações iniciais são de que o segundo preso seria um outro religioso, que era amigo do casal e teria ajudado Ederlan a cometer o crime por questões financeiras. A participação do suspeito teria sido informada a polícia em depoimento do próprio marida de Sara Mariano.

No dia 1° de novembro, Ederlan foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Os delegados que atuam no caso afirmam que ele admitiu o crime. O crime é investigado pela 25ª delegacia de Dias D'Ávila, na região metropolitana de Salvador.



No momento da prisão de Ederlan a polícia constatou que houve clara intenção dele "em destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vitima e prejudicar as investigações dos fatos, bem como impedir a aplicação da lei pena".



A polícia ainda não sabe de que forma Sara Mariano foi assassinada, porque o corpo dela foi encontrado parcialmente carbonizado. Só após o resultados dos laudos feitos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) é que vão confirmar a real causa da morte.