"Na justiça divina, eles já estão condenados", diz mãe de Sara Freitas

Mãe de Sara, Dolores Freitas, espera pela condenação dos suspeitos - Foto: Reprodução / Olga Leiria A TARDE

Uma saudade que não passa, um vazio que nada consegue preencher e uma fé na justiça divina. São com esses sentimentos que Dolores Freitas, mãe da cantora Gospel Sara Freitas, tem convivido desde a morte da filha, que completa um ano nesta quinta-feira, 24. Sara foi esfaqueada e queimada após ser levada para uma emboscada a mando do então marido, Ederlan Mariano.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Dolores contou que tem vivido um dia após o outro e o conforto vem em saber que a filha está "descansando em um bom lugar. "Um ano se passou e eu ainda não estou conformada e sei que nunca estarei. Sinto um vazio no coração, uma saudade que não tem fim. O que me conforta, é saber que minha filha está nos braços do pai. Ela era incrível e faz muita falta", contou emocionada.

Os principais suspeitos são Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves. Os quatro estão presos na penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura, aguardando o dia do júri popular, que ainda não tem data definida. Eles serão indiciados pelos crimes de feminicídio, cometido por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Dolores espera pela que todos os suspeitos paguem pelo crime. Para ela, o combustível para sobreviver com a saudade da filha tem sido a fé na justiça divina. "Eu tenho fé que a justiça será feita. Mas caso a justiça dos homens falhe, sei que eles já estão condenados pela justiça divina, onde Jesus Cristo é o juiz".

Relação com a neta

Ao longo de toda investigação, havia um conflito sobre qual família ficaria a filha do casal, que tinha 11 anos na época. A menina foi ouvida por cerca de três horas durante a audiência de justificação, no Fórum da Família, em Nazaré. No dia 13 de dezembro, a Justiça concedeu a guarda provisória da filha de Sara Freitas para a família de Ederlan.

Questionada sobre como anda a relação com a neta, Dolores afirmou ser "só decepção".

"Desde que a Justiça decidiu que a guarda ficaria com a família daquela 'alma sebosa', minha neta mudou. Não quer falar comigo, defende o pai com unhas e dentes e xinga todos que falam que ele é assassino. Eles [a família de Ederlan] quer coloca-la contra mim a todo custo. A menina está mudada, parece outra pessoa. Imagino que seja a péssima criação. Ameaçou até que tiraria o sobrenome da mãe. Estou triste e decepcionada com isso", contou.

Relembre o caso

A cantora gospel e pastora Sara Freitas desapareceu no dia 24 de outubro de 2023, após sair de casa, no bairro de Valéria, em Salvador, para um evento religioso que ocorreria em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No entanto, foi levada para uma emboscada e assassinada a facadas por volta de 22h30. Dois dias depois, o corpo dela foi incendiado.

O Portal A TARDE fez uma reportagem completa relembrando todos os desdobramentos dos caso. Veja aqui.