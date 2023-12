Justiça mantém guarda da filha de Sara Mariano com família paterna | A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu, nesta terça-feira, 12, que a guarda da filha de Sara e Ederlan Mariano ficará com os avós paternos. Em contato com a reportagem do Portal Massa!, a advogada da família de Sara Mariano, Sarah Barros, informou que vai recorrer da decisão.

"Foi uma decisão provisória e vamos recorrer por entendermos que será melhor para a criança ficar com a família materna. Inclusive, a menina esteve, no último domingo, 10, com dona Dolores [a avó materna] e elas se dão muito bem", disse.

Na última quarta-feira (6), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) já havia dado parecer favorável para que a criança fique com os pais de Ederlan, que está preso por suspeita de ter ordenado a morte da ex-mulher.

O Portal Massa! entrou em contato com o Tribunal de Justiça, mas até a publicação desta matéria não havia recebido retorno.