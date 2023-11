Sara Mariano: motorista de aplicativo que levou vítima é preso | A TARDE

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Mariano, encontrada morta em outubro deste ano, após sair de Salvador para um suposto show em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo advogado que representa a família da vítima, Marcus Rodrigues.

Segundo as informações, o homem identificado como Gideão Liminha, também foi localizado no município de Dias D'ávila e está sendo conduzido pelos agentes à Delegacia Territorial do Município, na manhã desta quarta-feira, 15. Ele seria o motorista de aplicativo que levou a cantora do bairro de Valéria até Dias D'ávila, onde estava o Bispo Zadoque, também preso na noite de terça-feira, 14. Ele disse ter sido contratado pelo companheiro da vítima, Ederlan Mariano, para transporta-la.

Gideão já havia sido ouvido anteriormente durante o Inquérito Policial, porém, foi liberado em seguida.

“Conforme as investigações, o suposto líder religioso e o motorista de aplicativo são suspeitos de participação na logística e execução, bem como no ato de incendiar o corpo e na tentativa de omitir provas”, detalhouo titular da 25ª DT, delegado Euvaldo Costa.

Antes deles, Ederlan Mariano, já havia sido preso no mesmo mês e segue custodiado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, aguardando o curso das investigações.

A Polícia Civil confirmou as duas prisões.