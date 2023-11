Suspeito de matar cantora Sara Mariano será transferido para Salvador | A TARDE

Ederlan Santos Mariano, principal suspeito pela morte da esposa, a cantora gospel Sara Mariano, será transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, que fica na capital baiana, onde vai aguardar as conclusões das investigações. Atualmente, o suspeito está custodiado na 25ª Delegacia Territorial de Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador, responsável pelas investigações.

Na terça-feira, 31, em audiência de custória no Fórum da cidade, a Juíza Marina Ferrari, negou o pedido de relaxamento de prisão solicitado pela defesa e decidiu manter a prisão temporária de 30 dias para o suspeito.

Ederlan está preso desde sábado, 29, um dia após o corpo da cantora gospel ser encontrado em uma área de mata, às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila. O corpo estava parcialmente carbonizado. Na ocasião, a Polícia Civil chegou a dizer que o suspeito teria confessado participação no crime, o que foi negado pela defesa pouco depois. Ele também teria destruído provas que estariam no celular da vítima.

Sara desapareceu no dia 24 de novembro, quando saiu de sua casa, no bairro de Valéria, em Salvador, para participar de encontros de mulheres nas cidades de Camaçari e Dias D'Ávila, e nunca mais foi vista com vida.

Dona Dolores desabafa antes de depoimento



Na terça-feira, pouco depois da audiência de custódia de Ederlan, a mãe de Sara, Dolores Freitas, chegou a unidade policial para prestar depoimento. Antes de entrar na delegacia, ela falou com a imprensa e reafirmou ter certeza que Ederlan tem participação na morte de sua filha. [veja vídeo]

"Eu tenho certeza que a vida de minha filha foi cifada por essa alma sebosa. Ele não tava só há um mês planejando a morte de minha filha. Desde dia 13 [de maio], eu tenho a prova de que ele já tava planejando a morte de minha filha. Foi por causa de dinheiro", disse.

Ela também salientou que vai brigar pela guarda da neta, que hoje está com os familiares do pai. "O que eu quero é que esse homem seja feito a justiça de Deus na vida dele. Tenho certeza que Deus vai fazer a justiça e que a mão de Deus pese sobre essa criatura. Nunca desejei mal a ele. Deus vai me dá a guarda de minha neta, porque eu não quero que essa alma sebosa fique com minha neta".

Segundo Dolores, a filha tinha uma quantia guardada e pretendia sair de casa. Ela suspeita de que o homem tenha descoberto e por isso tenha cometido o crime.





