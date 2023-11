Advogado afirma que Ederlan não confessou morte de Sara Mariano | A TARDE

O advogado de defesa de Ederlan Santos Mariano, investigado pelo assassinato da esposa e cantora gospel Sara Mariano, afirmou em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 30, que seu cliente não confessou o crime. Otto Lopes informou que o marido da artista está colaborando com as investigações para elucidação do caso.

"Em momento algum ele confessou o crime. Ele está o tempo todo colaborando com o judiciário. Ele não tem relação com esse crime que aconteceu, não tirou a vida da esposa e não participou do crime", declarou o advogado Otto Lopes, afirmando que irá comprovar a inocência do marido de Sara Mariano.

Corpo de Sara Mariano foi encontrado em um matagal com sinais de violência | Foto: Reprodução

Enterro de Sara Mariano



O corpo da cantora gospel Sara Mariano foi liberado do Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com a mãe da artista, dona Dolores, o enterro acontecerá na tarde de hoje, às 16h, no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador.

O crime

O corpo da cantora gospel Sara Mariano, de 35 anos, desaparecida foi encontrado carbonizado em Dias d’Ávila, região metropolitana de Salvador, nas margens da BA-093, na tarde de sexta-feira, 27.

O reconhecimento foi feito pelo marido e produtor da vítima, Ederlan Mariano, que apontou que a aliança encontrada na cena do crime seria a da esposa. Ederlan teve seu celular apreendido e foi conduzido para 25ª delegacia de Dias D'avila onde foi ouvido e confessou participação no assassinato.

A motivação para o crime teria sido uma suposta traição de Sara com um motorista por aplicativo. O homem, que hoje mora em Santa Catarina, confirmou a relação extraconjugal. Antes de ser encontrada morta, Sara já vinha demonstrando medo do companheiro. Em áudios enviados para a irmã, a cantora falou sobre o medo que sentia do companheiro. Ela também informou que Ederlan estava comprando uma arma e que essa decisão iria por um fim no relacionamento de 15 anos.

Quem era Sara Mariano?

A cantora gospel era muito conhecida no meio evangélico em Salvador, assim como o marido, Ederlan. Os dois estavam juntos há 15 anos. Nas redes sociais, se descrevia como esposa do administrador da conta TV Shalom, Ederlan, que acumula 139 mil seguidores nas redes sociais. Ela também disponibilizava o contato para agenda de participações.

Sara Mariano tinha vários vídeos com mais de 180 mil visualizações e acumulava mais de 70 mil seguidores. Ela publicava conteúdos, como cultos na igreja, conselhos cristãos e vídeos cantando. Sara saiu de casa na terça-feira, 24, no bairro de Valéria, para ir a um encontro em uma igreja, mas o marido dela disse que não sabia informar qual.