Inmet emite alerta laranja para região Nordeste do Brasil; confira

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste também devem ocorrer acumulados de chuva que podem ultrapassar 80 mm - Foto: © Fernando Frazão | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira, 16. Segundo o Inmet, as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste vão ser as mais afetadas pelas fortes chuvas e deverão estar em estado de alerta para os perigos potenciais relacionados às precipitações.

Ainda de acordo com o Inmet, há um aviso de alerta laranja para essas regiões cuja previsão pluviométrica é de até 100 mm, acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

Previsão para Semana Santa

Entre os dias 14 e 21 de abril há previsão de chuvas menos volumosas em relação a semana passada e, concentradas no Amapá, bem como nas partes oeste e sul da Região Norte, de acordo com o (INMET).

No Nordeste, as áreas de devem permanecer ao longo da semana sobre o oeste do Maranhão, bem como em áreas da costa da Bahia e Sergipe, com volumes variando entre 20 mm e 50 mm.



Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste também devem ocorrer acumulados de chuva que podem ultrapassar 80 mm durante a semana. Nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 40 mm.

Já no Sul, a semana começa com tempo estável em grande parte da região. O destaque vai para o centro-norte do Paraná, que deve receber volumes de chuva acima dos 40 mm.