Advogado João Neto é solto e vai usar tornozeleira eletrônica; saiba detalhes

O advogado baiano João Neto, de 47 anos, foi libertado da cadeia na noite desta terça-feira (13) após ser preso por suspeita de agredir e ameaçar a namorada, uma jovem de 25 anos, em caso que ganhou notoriedade nacional. Ele, que também atua como influenciador digital, ficou preso por 29 dias.

João Neto estava preso no Presídio Baldomero Cavalcante, localizado na capital de Alagoas, estado em que reside há alguns anos. A soltura foi confirmada pela Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris) ao g1.

A soltura de João Neto aconteceu depois que a Justiça de Alagoas revogou a prisão preventiva e determinou que ele cumprisse apenas medidas cautelares durante o desenrolar das investigações. Assim, o advogado terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir algumas restrições.

O processo envolvendo a suposta agressão de João Neto a namorada corre em segredo de justiça (relembre as polêmicas de João Neto).

Registro na OAB suspenso

A Ordem de Advogados do Brasil (OAB) suspendeu o registro do advogado criminalista João Neto. No entanto, a suspensão não tem relação com a prisão por suspeita de agressão a mulher, e sim em conclusão de um processo ético disciplinar instaurado por causa do comportamento dele nas redes sociais e em diversos veículos jornalísticos.

A OAB argumentou que João Neto utilizava as redes sociais para ensinar as pessoas a se livrarem de crimes.

A suspensão do registro de João Neto na OAB tem prazo de 90 dias, válida a partir de terça-feira (13), e não cabe recurso.

