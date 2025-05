Corpo é encontrado enterrado dentro de casa na RMS

- Foto: Redes sociais

O corpo de um homem foi localizado enterrado no quintal de uma residência em São Francisco do Conde, cidade da Região Metropolitana de Salvador. O cadáver foi descoberto nesta quarta-feira, 21, durante uma ação policial que também encontrou uma cadela morta dentro da casa e seu filhote em estado de desnutrição.

Segundo a Polícia Civil, vizinhos notaram um odor forte vindo da residência e acionaram a polícia. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o animal em avançado estado de decomposição.

No terreno da casa, os policiais identificaram sinais de escavação, além de uma pá e saco de cimento. Diante disso, a Defesa Civil foi chamada para auxiliar na investigação e, após escavações, o corpo foi localizado.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo pertence a um homem branco, com idade estimada entre 20 e 30 anos, e que possui uma tatuagem na perna. A suspeita é de que ele tenha sido enterrado há cerca de uma semana. Nenhum documento foi encontrado junto à vítima.

Investigação

As primeiras investigações indicam que o crime foi cometido por Mateus dos Santos Silva, de 34 anos, morador da casa, que está desaparecido há alguns dias e é considerado foragido.

De acordo com a polícia, Mateus teria matado a própria cadela para mascarar o cheiro do cadáver enterrado no quintal, com o intuito de despistar os vizinhos e os policiais. O filhote foi resgatado e está sob cuidados veterinários.

Vizinhos afirmaram ter visto Mateus acompanhado de um homem com características semelhantes à da vítima pouco antes de desaparecer, mas não souberam identificá-lo.

Ponto de drogas

O imóvel também é suspeito de ter sido usado como ponto de venda de drogas. No local, foi apreendida uma motocicleta.

A Delegacia de São Francisco do Conde está à frente do caso e busca esclarecer a motivação do crime, além de localizar o suspeito. O delegado Ítalo Melo solicitou ajuda da população para identificar a vítima:

“Pedimos que qualquer informação seja repassada à delegacia ou através do 190. Isso pode ser essencial para esclarecermos a identidade da vítima, já que até o momento nenhum familiar apareceu para registrar o desaparecimento,” afirmou à TV Bahia.

O delegado também confirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para localizar Mateus, que segue foragido.