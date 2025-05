Vídeo: idoso é baleado durante troca de tiros em bairro de Salvador

, o homem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado em estado estável - Foto: Redes sociais

Um homem de 60 anos foi atingido por uma bala perdida durante uma operação policial na tarde desta quarta-feira, 21, no bairro de Santa Cruz, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi ferida durante uma ação criminosa contra uma guarnição da 40ª Companhia Independente da PM (CIPM), que realizava patrulhamento na Rua do Gás.

A PM relatou que, durante a ronda, três suspeitos armados efetuaram disparos contra a guarnição e fugiram. A polícia afirma que não houve troca de tiros por parte da equipe. Após o confronto, moradores alertaram que um civil havia sido ferido próximo à Rua Hélio Lacerda. O homem foi imediatamente socorrido.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o idoso é socorrido por moradores e policiais, sendo colocado em uma viatura. Segundo a corporação, o homem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado em estado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal e está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores dos disparos e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Veja nota da PM na íntegra

Na tarde desta quarta-feira, 21, uma guarnição da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar foi alvo de disparos de arma de fogo enquanto realizava patrulhamento na localidade conhecida como Rua do Gás, no Nordeste de Amaralina. Três indivíduos armados efetuaram os disparos e fugiram do local. Segundo relato da equipe, não houve revide por parte da guarnição diante da ação dos criminosos. Realizaram buscas na região, sem êxito na localização dos suspeitos.

Durante o deslocamento de retorno, os policiais foram informados por um morador sobre um homem ferido por disparo de arma de fogo nas proximidades da rua Hélio Lacerda. A guarnição prestou socorro imediato e conduziu a vítima ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada em estado estável.